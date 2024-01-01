Сотня Volkswagen Transporter передана прикордонникам на лінію зіткнення

Отримувачами техніки стали бойові підрозділи Державної прикордонної служби, що боронять країну в найгарячіших фронтових напрямках. В Благодійному фонді переконані, що такі великі централізовані передачі дозволяють командуванню більш ефективно розподіляти допомогу між структурними підрозділами й планувати майбутні бойові задачі.

"Ці машини вже розподілені між різними загонами Прикордонної служби, вони підуть на найбільш важкі ділянки лінії зіткнення з підступним ворогом — це Херсонський, Запорізький, Донецький, Луганський та Харківський напрямки. Транспорт буде використовуватись для виконання завдань з логістичного забезпечення, евакуації, а головне його призначення — це збереження життя та здоров’я наших бійців", – наголосив начальник управління озброєння Державної прикордонної служби України Володимир Кулагін.

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Загалом зазначений MK Foundation передав Державній прикордонній службі за час війни 313 автомобілів марки Volkswagen Transporter, дві вантажівки Iveco та три карети швидкої допомоги.

Передача бусів VW, про які редакція Авто24 не раз розповідала, відбулася перед центральним входом до Національного музею історії України у Другій світовій війні.

"Ми дякуємо нашим захисникам за те, що вони стримують російську навалу на фронті. Зі свого боку ми робимо все, щоб бути для них надійним тилом й вчасно надавати необхідну допомогу, адже протистояти такому ворогу ми зможемо лише разом", – зазначили в MK Foundation.