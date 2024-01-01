Шпигуни вперше помітили майбутній Volkswagen ID.2: відео

Як передає Autoevolution, упізнати прототип ID.2, який інженери Volkswagen замаскували, використовуючи елементи кузова ID.3, можна завдяки зарядному порту попереду з правого боку, короткій колісній базі та малим заднім дверцятам.

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Подейкують, що ID.2 буде подібними за розмірами до Polo. Концепція VW ID.2all і серійний Polo мають колісну базу 2600 мм й 2552 мм відповідно. Очікується, що серійний варіант електромобіля матиме подібні до концепції характеристики з розташування силової установки на передній осі.

Volkswagen заявляв, що ID.2all має потужність 225 кінських сил. За оцінками, запас ходу за WLTP становитиме до 450 кілометрів. Модель буде пропонуватись у Європі та буде недоступний у США, оскільки субкомпактний електромобіль вироблятиметься на заводі SEAT в Іспанії.

ID.2 стане першим серійним автомобілем Volkswagen на платформі MEB Entry. Автовиробник обіцяє, що початкова вартість буде нижчою за 25 000 євро. Відомо, що концерн Volkswagen Group готує до дебюту дві споріднених з ID.2 моделі: Cupra Raval і Skoda Epiq.

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Окрім цього, Audi також заявляла про наміри створити електромобіль початкового рівня на базі MEB Entry. Повідомляється, що його назвуть Q2 e-tron або A2 e-tron, й новинка стане концептуальним наступником Q2 та A1. Збиратимуть модель в Німеччині, а не в Іспанії.