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Шпигуни вперше помітили майбутній Volkswagen ID.2: відео

В мережі з’явились шпигунські кадри довгоочікуваного компактного електромобіля Volkswagen ID.2 під час його перших тестувань на Нюрбургрингу. Цікаво, що тестовий прототип новинки мав кузовні деталі від ID.3.
З'явились перші шпигунські кадри Volkswagen ID.2: відео - Auto24

ФОТО: Autoevolution|

Тестовий прототип Volkswagen ID.2

Данило Северенчук
logo16 серпня, 08:40
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Як передає Autoevolution, упізнати прототип ID.2, який інженери Volkswagen замаскували, використовуючи елементи кузова ID.3, можна завдяки зарядному порту попереду з правого боку, короткій колісній базі та малим заднім дверцятам.

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Подейкують, що ID.2 буде подібними за розмірами до Polo. Концепція VW ID.2all і серійний Polo мають колісну базу 2600 мм й 2552 мм відповідно. Очікується, що серійний варіант електромобіля матиме подібні до концепції характеристики з розташування силової установки на передній осі.

Volkswagen заявляв, що ID.2all має потужність 225 кінських сил. За оцінками, запас ходу за WLTP становитиме до 450 кілометрів. Модель буде пропонуватись у Європі та буде недоступний у США, оскільки субкомпактний електромобіль вироблятиметься на заводі SEAT в Іспанії.

ID.2 стане першим серійним автомобілем Volkswagen на платформі MEB Entry. Автовиробник обіцяє, що початкова вартість буде нижчою за 25 000 євро. Відомо, що концерн Volkswagen Group готує до дебюту дві споріднених з ID.2 моделі: Cupra Raval і Skoda Epiq.

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Окрім цього, Audi також заявляла про наміри створити електромобіль початкового рівня на базі MEB Entry. Повідомляється, що його назвуть Q2 e-tron або A2 e-tron, й новинка стане концептуальним наступником Q2 та A1. Збиратимуть модель в Німеччині, а не в Іспанії.

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