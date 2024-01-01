«Китайський» Volkswagen Passat отримав краще оснащення, ніж європейська версія

На відміну від європейської моделі Passat, яка доступна виключно у виконанні Variant (універсал), китайський Passat Pro є седаном. Окрім цього, новинка, що дебютувала на автосалоні в Ченду має кращий рівень оснащення.

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Впізнати Passat Pro можна завдяки унікальній задній частині та стрімкій смузі, що розташована на всю довжину кузова у профіль. Седан має довжину 5006 мм, ширину 1850 мм, висоту 1489 мм й колісну базу в 2871 мм. Це означає, що новинка на 89 мм довша за європейський Passat Variant та має додаткові 30 мм між осями.

Водночас VW Magotan від FAW має таку ж колісну базу, але коротший на 16 мм. В салоні Passat Pro є 10,3-дюймова панель приладів, 15-дюймовий екран мультимедіа та 11,6-дюймовий дисплей пасажира, а також проєкційний дисплей й аудіосистема Harman Kardon із 16 динаміками.

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До списку оснащення також входять сидіння з вентиляцією та 30-кольорова система контурної підсвітки. Volkswagen оснастив модель передовими системами допомоги водієві IQ. Pilot, які розробила компанія з виробництва дронів DJI.

Volkswagen Passat Pro побудований на платформі MQB й пропонується з 2,0-літровим TSI потужністю 220 «коней» та 350 Нм крутного моменту. Потужність передається на передню вісь через семиступеневу DSG. Інсайдери також повідомляють, що згодом дебютує базова версія буде пропонуватися з 1.5 TSI початкового рівня потужністю 160 к.с.

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До слова, на відміну від європейської моделі, жодних гібридних версій в лінійці двигунів Passat Pro немає. Автовиробник оголосить вартість Passat Pro згодом. Відомо, що нова модель буде пропонуватись з поточним Passat, який дебютував в Китаї у 2019 році та оновлений у 2022 році.