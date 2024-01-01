Volkswagen IDGTI дебютирует в 2026 году

Как сообщает Motor1, руководитель Volkswagen – Томас Шафер заявил, что шасси электрического "будут на еще более высоком уровне" по сравнению с текущей моделью. Он добавил, что цель компании – создать высокопроизводительный автомобиль, который подарит незабываемые впечатления от вождения.

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Шафер намекнул, что автомобиль будет иметь "электронный звук GTI", поэтому стоит ожидать, что через динамики в салоне будет создаваться искусственный шум двигателя. Вероятно, новый автомобиль GTI будет серийной версией прошлогодней концепции GTI Concept, которая была показана на выставке IAA Mobility в Мюнхене и основана на базе модели ID.2all.

В то же время текущий Golf с бензиновым двигателем может дожить до 2035 года, поскольку VW не исключает продажи двух поколений одновременно в течение нескольких лет. Выступая на GTI Fan Fest в Вольфсбурге, Шефер сказал, что VW может перенести "дух и ДНК бензинового GTI в эпоху электричества".

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Далее он добавил, что GTI, которые не будут иметь ДВС, будут обеспечивать "высокую производительность и культовый дизайн", оставаясь мгновенно узнаваемыми. Интересно, что эти три буквы означают Grand Touring Injection, однако, согласно рассекреченной торговой маркой компании, букву "I" будет заменено на молнию для мощных электромобилей.