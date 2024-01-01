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Стала известна стоимость Volkswagen ID7 GTX в Европе

Volkswagen открыл прием заказов для покупателей ID.7 GTX в Великобритании. Сообщается, что автомобиль доступен по цене от 79 545 долларов.
Volkswagen начал прием заказов на ID.7 GTX в Европе - Auto24

ФОТО: Volkswagen|

Volkswagen ID.7 GTX

Даниил Северенчук
logo31 июля, 09:45
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Как передает Autocar, ближайший конкурент высокопроизводительной версии электромобиля от Volkswagen, Tesla Model 3 Performance, имеет более низкую стоимость, которая стартует с 76 991 доллара.

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“Заряженный” ID.7 GTX отличается от стандартного ID.7 мощностью в 340 л.с., полным приводом и динамикой в 5,4 секунды до первой сотни. Электромобиль имеет батарею на 87 кВт-ч и запас хода в 595 километров.

Кроме повышенной мощности, ID.7 GTX выделяется дополнительными дневными ходовыми огнями в переднем бампере, 20-дюймовыми легкосплавными дисками и уникальными вариантами окраски, включая красный металлик.

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GTX также доступен в кузове Tourer (универсал), что увеличивает грузовое пространство багажника со стандартных 532 литров до 605 литров. В таком исполнении электромобиль доступен по цене от 80 431 доллара.

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