Стала известна стоимость Volkswagen ID7 GTX в Европе

Как передает Autocar, ближайший конкурент высокопроизводительной версии электромобиля от Volkswagen, Tesla Model 3 Performance, имеет более низкую стоимость, которая стартует с 76 991 доллара.

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“Заряженный” ID.7 GTX отличается от стандартного ID.7 мощностью в 340 л.с., полным приводом и динамикой в 5,4 секунды до первой сотни. Электромобиль имеет батарею на 87 кВт-ч и запас хода в 595 километров.

Кроме повышенной мощности, ID.7 GTX выделяется дополнительными дневными ходовыми огнями в переднем бампере, 20-дюймовыми легкосплавными дисками и уникальными вариантами окраски, включая красный металлик.

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GTX также доступен в кузове Tourer (универсал), что увеличивает грузовое пространство багажника со стандартных 532 литров до 605 литров. В таком исполнении электромобиль доступен по цене от 80 431 доллара.