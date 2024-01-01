Стала відома вартість Volkswagen ID.7 GTX у Європі

Як передає Autocar, найближчий конкурент високопродуктивної версії електромобіля від Volkswagen, Tesla Model 3 Performance, має нижчу вартість, яка починається від 76 991 долара.

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“Заряджений” ID.7 GTX відрізняється від стандартного ID.7 потужністю в 340 к.с., повним приводом й динамікою в 5,4 секунди до першої сотні. Електромобіль має батарею на 87 кВт-год й запас ходу в 595 кілометрів.

Окрім підвищеної потужності, ID.7 GTX виділяється додатковими денними ходовими вогнями у передньому бампері, 20-дюймовими легкосплавними дисками та унікальними варіантами фарбування, включаючи червоний металік.

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GTX також доступний у кузові Tourer (універсал), що збільшує вантажний простір багажника зі стандартних 532 літрів до 605 літрів. В такому виконанні електромобіль доступний за ціною від 80 431 долара.