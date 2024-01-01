Volkswagen почав процес об’єднання з Rivian

Нещодавно Rivian і Volkswagen оголосили про створення спільного підприємства, пише nv.ua, але перед тим, як розпочати цей процес, компанії мали отримати згоду від Федерального управління картелів Німеччини (Bundeskartellamt). У нещодавній заяві агентство заявило про схвалення планів автовиробників.

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“Bundeskartellamt схвалив створення спільного підприємства між Volkswagen і американським виробником електромобілів Rivian, а також придбання VW міноритарного пакета акцій Rivian Automotive Inc. VW і Rivian матимуть частку по 50 відсотків в спільному підприємстві, яке має на меті розробку наступного покоління так званої E/E архітектури для електромобілів”, — йдеться в повідомленні Bundeskartellamt.

Управління зазначає, що проект злиття був схвалений, оскільки “не очікується, що він суттєво перешкоджатиме ефективній конкуренції”. Згідно з раніше оприлюдненими планами, Volkswagen має намір виділити Rivian 3 мільярди доларів і планує витратити ще 2 мільярди доларів, щоб запустити спільне підприємство. При цьому німецький автовиробник встановив віхи продуктивності для Rivian, від яких залежить виділення коштів.

Обидві компанії бачать переваги спільного підприємства. Компанія Rivian потребує грошей і тимчасово скоротила виробництво, а VW потребує допомоги американських фахівців для розробки програмного забезпечення, проблеми з яким призвели до затримки випуску електромобілів компанії.

Як зазначає Elektrec, перший автомобіль VW, побудований на програмній архітектурі Rivian, ймовірно, не з’явиться раніше 2029 року.