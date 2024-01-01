Volkswagen начал процесс объединения с Rivian

Недавно Rivian и Volkswagen объявили о создании совместного предприятия, пишет nv.ua, но перед тем, как начать этот процесс, компании должны были получить согласие от Федерального управления картелей Германии (Bundeskartellamt). В недавнем заявлении агентство заявило об одобрении планов автопроизводителей.

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“Bundeskartellamt одобрил создание совместного предприятия между Volkswagen и американским производителем электромобилей Rivian, а также приобретение VW миноритарного пакета акций Rivian Automotive Inc. VW и Rivian будут иметь долю по 50 процентов в совместном предприятии, которое имеет целью разработку следующего поколения так называемой E/E архитектуры для электромобилей”, - говорится в сообщении Bundeskartellamt.

Управление отмечает, что проект слияния был одобрен, поскольку “не ожидается, что он существенно будет препятствовать эффективной конкуренции”. Согласно ранее обнародованным планам, Volkswagen намерен выделить Rivian 3 миллиарда долларов и планирует потратить еще 2 миллиарда долларов, чтобы запустить совместное предприятие. При этом немецкий автопроизводитель установил вехи производительности для Rivian, от которых зависит выделение средств.

Обе компании видят преимущества совместного предприятия. Компания Rivian нуждается в деньгах и временно сократила производство, а VW нуждается в помощи американских специалистов для разработки программного обеспечения, проблемы с которым привели к задержке выпуска электромобилей компании.

Как отмечает Elektrec, первый автомобиль VW, построенный на программной архитектуре Rivian, вероятно, не появится раньше 2029 года.