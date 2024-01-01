Коли почнуть продавати "заряджений" Volkswagen ID.GTI

Як повідомляє Motor1, керівник Volkswagen Томас Шафер заявив, що шасі електричного «будуть на ще вищому рівні» порівняно з поточною моделлю. Він додав, що мета компанії – створити високопродуктивний автомобіль, який подарує незабутні враження від водіння.

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Шафер натякнув, що автомобіль матиме "електронний звук GTI", тому варто очікувати, що через динаміки в салоні буде створюватися штучний шум двигуна. Ймовірно, новий автомобіль GTI буде серійною версією минулорічної концепції GTI Concept, яка була показана на виставці IAA Mobility у Мюнхені й заснована на базі моделі ID.2all.

Водночас поточний Golf з бензиновим двигуном може дожити до 2035 року, оскільки VW не виключає продажу двох поколінь одночасно протягом кількох років. Виступаючи на GTI Fan Fest у Вольфсбурзі, Шефер сказав, що VW може перенести «дух та ДНК бензинового GTI в епоху електрики».

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Далі він додав, що GTI, які не матимуть ДВЗ, забезпечуватимуть «високу продуктивність та культовий дизайн», залишаючись миттєво впізнаваними. Цікаво, що ці три літери означають Grand Touring Injection, проте, згідно з розсекреченою торговою маркою компанії, літеру «I» буде замінено на блискавку для потужних електромобілів.