Представлено Volkswagen Transporter T7

Підрозділ комерційних автомобілів Volkswagen (VW Commercial Vehicles) представив новий Transporter. Новинка має три виконання: вантажне, комбіноване (версія з другим рядом сидінь) та пасажирське під назвою Caravelle. Усі варіанти доступні з подовженою колісною базою.

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В Німеччині Transporter буде доступний на початку 2025 року з початковою вартістю від 36 780 євро за вантажний варіант й від 39 130 євро за версію комбі. Пасажирська версія Caravelle відрізняється дев’ятьма пасажирськими місцями та кращим оснащенням.

Volkswagen Caravelle

Volkswagen Caravelle буде пропонуватися в базовій версії, середній версії Life і топверсії Style. Окрім цього, є також версія під назвою PanAmericana, яка відрізняється міцним всюдихідним дизайном та ексклюзивними деталями обробки. Вона буде доступна до замовлення як на Transporter, так і для Caravelle.

Обидві моделі оснащені турбодизелями TDI з трьома варіантами потужності: 109, 148 і 168 к.с, гібридною трансмісією eHybrid, потужністю 229 “конячок” й з трьома електричними трансмісіями потужністю 134 к.с., 215 к.с. і 281 к.с. відповідно, кожна з яких має батарею ємністю 64 кВт-год.

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Volkswagen каже, що згодом дебютує електричний варіант з батареєю меншої ємності та нижчою потужністю. Опційний повний привід доступний для версії TDI потужністю 148 та 168 к.с., а поява повнопривідних електричних моделей очікується згодом. Топовий дизельний агрегат стандартно оснащений восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач, а в 148-сильній версії вона доступна як опція.

Стандартне оснащення включає світлодіодні фари ліхтарі, електронне стоянкове гальмо з функцією автоматичного утримання, 12-дюймову цифрову панель приладів і 13-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи з Apple CarPlay та Android Auto.

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Максимальна вантажопідйомність нового Transporter - до 1,33 тонни. Фургон може тягнути причепи вагою до 2,8 тонни. Попереднє покоління моделі мало буксирувальну здатність до 2,5 тонн. Об’єм багажного відділення серед версій зі звичайною колісною базою становить 5800 літрів, тоді як подовжений варіант з високим дахом вміщує до 9000 літрів.