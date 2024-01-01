Представлен Volkswagen Transporter T7

Подразделение коммерческих автомобилей Volkswagen (VW Commercial Vehicles) представило новый Transporter. Новинка имеет три исполнения: грузовое, комбинированное (версия со вторым рядом сидений) и пассажирское под названием Caravelle. Все варианты доступны с удлиненной колесной базой.

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В Германии Transporter будет доступен в начале 2025 года с начальной стоимостью от 36 780 евро за грузовой вариант и от 39 130 евро за версию комби. Пассажирская версия Caravelle отличается девятью пассажирскими местами и лучшим оснащением.

Volkswagen Caravelle

Volkswagen Caravelle будет предлагаться в базовой версии, средней версии Life и топ-версии Style. Кроме этого, есть также версия под названием PanAmericana, которая отличается прочным вездеходным дизайном и эксклюзивными деталями отделки. Она будет доступна к заказу как на Transporter, так и для Caravelle.

Обе модели оснащены турбодизелями TDI с тремя вариантами мощности: 109, 148 и 168 л.с., гибридной трансмиссией eHybrid, мощностью 229 “лошадок” и с тремя электрическими трансмиссиями мощностью 134 л.с., 215 л.с. и 281 л.с. соответственно, каждая из которых имеет батарею емкостью 64 кВт-ч.

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Volkswagen говорит, что впоследствии дебютирует электрический вариант с батареей меньшей емкости и низкой мощностью. Опциональный полный привод доступен для версии TDI мощностью 148 и 168 л.с., а появление полноприводных электрических моделей ожидается позже. Топовый дизельный агрегат стандартно оснащен восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а в 148-сильной версии она доступна как опция.

Стандартное оснащение включает светодиодные фары фонари, электронный стояночный тормоз с функцией автоматического удержания, 12-дюймовую цифровую панель приборов и 13-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы с Apple CarPlay и Android Auto.

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Максимальная грузоподъемность нового Transporter - до 1,33 тонны. Фургон может тянуть прицепы весом до 2,8 тонны. Предыдущее поколение модели имело буксировочную способность до 2,5 тонны. Объем багажного отделения среди версий с обычной колесной базой составляет 5800 литров, тогда как удлиненный вариант с высокой крышей вмещает до 9000 литров.