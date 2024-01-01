Volkswagen представил обновленный кроссовер Taos

Как передает Carscoops, Volkswagen Taos является бестселлером в своем классе на рынке США, ведь в прошлом году было продано более 60 000 единиц. Ожидается, что эта тенденция продолжится, ведь немецкий автопроизводитель обновил модель.

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Новинка получила пересмотренный язык дизайна с изящной решеткой радиатора и светодиодными фарами с новой графикой и световой полосой на всю ширину кузова, а также иным передним бампером.

Задняя часть оставалась узнаваемой, хотя дизайнеры добавили световую полосу во всю ширину и эмблему Volkswagen с подсветкой. К тому же линейку доступных цветов дополнили три новых оттенка, Bright Moss Green, Monterey Blue Pearl и Monument Gray. Кроссовер доступен с 17-, 18- и 19-дюймовыми колесами.

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Салон модели подобен Jetta, ведь имеет такую же компоновку и двумя 8-дюймовыми дисплеями, выполняющих роль информационно-развлекательной системы и цифровой панели приборов соответственно. В стандартный уровень оснащения входит широкий набор функций активной безопасности, в частности, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go, Front Assist, Travel Assist и активный мониторинг слепых зон.

Кроссовер оснащен модифицированным 1,5-литровым двигателем TSI, мощность которого увеличили со 160 до 176 лошадиных сил. Он соединен с восьмиступенчатой АКПП, которая теперь является стандартной для всех уровней оснащения и заменила семиступенчатую DSG. Volkswagen говорит, что обновленная модель поступит к дилерам позже в этом году. Тогда же будет объявлена ее стоимость.