Volkswagen представив оновлений кросовер Taos

Як передає Carscoops, Volkswagen Taos є бестселером у своєму класі на ринку США, адже торік було продано понад 60 000 одиниць. Очікується, що ця тенденція продовжиться, адже німецький автовиробник оновив модель.

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Новинка отримала переглянуту мову дизайну з витонченою решіткою радіатора та світлодіодними фарами з новою графікою й світловою смугою на всю ширину кузова, а також інакшим переднім бампером.

Задня частина залишалась впізнаваною, хоча дизайнери додали світлову смугу на всю ширину та емблему Volkswagen з підсвіткою. До того ж лінійку доступних кольорів доповнили три нові відтінки, Bright Moss Green, Monterey Blue Pearl та Monument Gray. Кросовер доступний з 17-, 18- та 19-дюймовими колісними дисками.

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Салон моделі подібний до Jetta, адже має таку ж компоновку та двома 8-дюймовими дисплеями, що виконують роль інформаційно-розважальної системи та цифрової панелі приладів відповідно. До стандартного рівня оснащення входить широкий набір функцій активної безпеки, зокрема, адаптивний круїз-контроль із функцією Stop and Go, Front Assist, Travel Assist і активний моніторинг сліпих зон.

Кросовер оснащений модифікованим 1,5-літровим двигуном TSI, потужність якого збільшили зі 160 до 176 кінських сил. Він поєднаний з восьмиступеневою АКПП, яка тепер є стандартною для всіх рівнів оснащення й замінила семиступеневу DSG. Volkswagen каже, що оновлена модель надійде до дилерів пізніше цього року. Тоді ж буде оголошена її вартість.