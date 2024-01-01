Volkswagen показав автокрісло, яке виглядає так, ніби на ньому є куртка

Ви чули про зустрічі GTI, присвячені шанувальникам моделі? Це традиція, яка сягає початку 1980-х років, коли щорічний захід проводився у Вертерзее, а потім переїхав до Вольфсбурга в 2024 році.

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Volkswagen намагається створити подібну традицію для повністю електричного ID.3 GTX з ID. Зустріч у Локарно, Швейцарія. Цього року він побудував єдиний автомобіль, який поєднує два типи гарячих хетчбеків.

Цей ID.3 GTX Fire+Ice є даниною поваги другому поколінню Golf Fire and Ice, якого було виготовлено 16 700 одиниць. Хоча тришарове фарбування зі спеціальними скляними кульками є головною родзинкою, дещо інше привернуло нашу увагу.

Зазирніть усередину, і здається, що передні сидіння мають вбудовані куртки. Потягніть блискавки вниз, щоб побачити іншу оббивку, що повертається до тканини, яка використовувалася в Golf Fire and Ice десятиліття тому. Сидіння — це, безумовно, найкрутіше в інтер’єрі, оскільки все інше — це стандартний ID.3: великий планшет, що стирчить із панелі приладів, і мінімальна кількість традиційних комутаційних пристроїв.

Фольксваген намагався оживити модель, розмістивши логотипи вогню та льоду на педалі газу та гальма відповідно. На звичайному ID.3 є значки відтворення та паузи. Тема вогню та льоду підкреслюється поєднанням червоних і синіх акцентів, а також лазерним гравіюванням візерунка «Вогонь + лід» по всій кабіні. Цей ID.3 GTX залишиться унікальним автомобілем, оскільки немає намірів випускати спеціальну серію обмеженою серією.