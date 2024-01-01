Volkswagen показал автокресло которое выглядит так, будто на нем есть куртка

Вы слышали о встречах GTI, посвященные поклонникам модели? Это традиция, которая достигает начала 1980-х годов, когда ежегодное мероприятие проводилось в Вертерзее, а затем переехал в Вольфсбург в 2024 году.

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Volkswagen пытается создать подобную традицию для полностью электрического ID.3 GTX с ID. Встреча в Локарно, Швейцария. В этом году он построил единственный автомобиль, который сочетает два типа горячих хэтчбеков.

Этот ID.3 GTX Fire + Ice является данью уважения второму поколению Golf Fire and Ice, которого было изготовлено 16 700 единиц. Хотя трехслойная покраска со специальными стеклянными шариками является главной изюминкой, кое-что другое привлекло наше внимание.

Загляните внутрь, и кажется, что передние сиденья имеют встроенные куртки. Потяните молнии вниз, чтобы увидеть другую обивку, возвращающуюся к ткани, которая использовалась в Golf Fire and Ice десятилетия назад. Сиденья - это, безусловно, самое крутое в интерьере, поскольку все остальное - это стандартный ID.3: большой планшет, торчащий из панели приборов, и минимальное количество традиционных коммутационных устройств.

Фольксваген пытался оживить модель, разместив логотипы огня и льда на педали газа и тормоза соответственно. На обычном ID.3 есть значки воспроизведения и паузы. Тема огня и льда подчеркивается сочетанием красных и синих акцентов, а также лазерной гравировкой узора "Огонь + лед" по всей кабине. Этот ID.3 GTX останется уникальным автомобилем, поскольку нет намерений выпускать специальную серию ограниченной серией.