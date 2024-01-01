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Як виглядатиме найбільший позашляховик Volkswagen

Створений для Китаю Volkswagen Teramont Pro 2025 року, швидше за все, отримає ім’я Atlas 2026 року для інших ринків.
Як виглядатиме новий Volkswagen Atlas - Auto24
Євген Гудущан
logo16 вересня, 14:20
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Великий позашляховик існує з 2017 року і пройшов два рестайлінги. Природно, ведеться робота над моделлю другого покоління, яку ви можете побачити тут. Технічно це Teramont Pro, фактично китайська версія від спільного підприємства SAIC-VW.

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Позашляховик офіційно не представлений у Китаї, але зображення поросилось через місцеве Міністерство промисловості та інформаційних технологій. Кожен новий автомобіль, омологований там, проходить спеціальний процес, який включає публікацію яскравих зображень на веб-сайті MIIT. Це тривало роками, і все ж автовиробники, здається, не мають проблем із тим, що міністерство центрального уряду фактично розкриває інформацію про дизайн майбутніх автомобілів.

Поговоримо про дизайн. Це не найцікавіше, чи не так? Судячи з передніх повітрозабірників, ми розглядаємо дві різні комплектації. На білому Teramont Pro вони набагато більші, що говорить про те, що це більш спортивна версія з імовірно вищою ціною. Залишається побачити, чи буде еквівалентна американська версія R-Line, чи ні, але вона має виглядати майже ідентично. Китайська модель має логотип R позаду панелі, що закриває решітку.

Стиль суттєво відрізняється від поточного Atlas, і не обов’язково на краще. Це виглядає досить м'яко майже з усіх кутів. Передня та задня панелі створюють враження великого Tiguan, тоді як з боків розташовані дверні ручки, що забезпечують більш плавний профіль. Початковий Atlas також не обов’язково є гарним позашляховиком, але його заміна виглядає ще більш загальною.

Крім цих зображень, веб-сайт MIIT також містить деякі технічні характеристики. Потужність забезпечує 2,0-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом і на 268 к.с., який передає обертальний момент на всі чотири колеса, судячи з напису 4Motion. Про атмосферний 3,6-літровий VR6 нічого не повідомляється, але ми нагадаємо вам, що американська модель відмовилася від нього у 2024 модельному році. Проте перше покоління Teramont пропонує потужніший 2,5-літровий V-6 турбодвигун у Китаї.

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Наступне покоління Atlas зі специфікаціями США має надійти в 2026 модельному році після офіційного дебюту в якийсь момент у 2025 році. Є ймовірність, що SAIC-VW підніме завісу з китайського Teramont Pro раніше.

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