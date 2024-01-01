Volkswagen припиняє виробництво Polo в Європі

Цікаво, що виробництво Polo в Європі припинилось після 40 років. Раніше модель збиралася в Памплоні, Іспанія, але тепер він буде виготовлятися виключно в Карієзі, Південна Африка.

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Водночас на іспанському заводі відбудеться реконструкція, зосереджена на складанні двох нових невеликих електромобілів. Як передає Carscoops, один з яких продаватиме Volkswagen, а інший буде моделлю від Skoda і їх збірку налагодять з 2026 року.

Auto News повідомляє, що обидва автомобілі використовуватимуть укорочену передньопривідну версію поточної платформи MEB, яка використовується в багатьох інших моделях Volkswagen Group.

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Новинка від Volkswagen - ID.2all, буде стояти нижче ID.3 у своїй поточній лінійці. Версія цього електромобіля буде пропонуватися та виготовлятися разом зі спорідненим Cupra Raval на заводі бренду в Мартореллі, Іспанія. Водночас невеликий електричний позашляховик від Skoda матиме назву Epiq й, за прогнозами, отримає стартову ціну до 25 000 євро.