В автопроме Германии что-то пошло не так: теперь у BMW проблемы

Bloomberg предсказывает, что такие сокращения подрывают будущее важнейшей отрасли страны. Автомобильную промышленность не на шутку начало лихорадить.

Акции BMW упали после того, как компания обнародовала информацию о росте стоимости отзыва 1,5 миллиона автомобилей из-за неисправности тормозных систем Continental AG.

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За неделю до этого VW шокировал планами потенциально закрыть заводы в стране впервые за почти девять десятилетий своей истории. Об этом редакция Авто24 писала на прошлой неделе.

К тому же немецкие бренды начали страдать от того, что Китай создает дальнейшую угрозу продажам и прибыли. Это касается не только Германии конкретно или Европы, но и всего мирового рынка. Таможенные санкции не помогают.

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Если у Volkswagen проблемы частично возникли из-за неправильных бизнес-решений и конфликтов с профсоюзами, то для BMW подрезал крылья Continental. Производитель автомобилей ожидает, что прибыли упадут значительно ниже прошлогодних 17,1 миллиарда евро. Вероятно, что операционная рентабельность производства автомобилей составит лишь 6% по сравнению с предыдущим минимумом в 8%.

По словам представителя BMW, пока автомобили остаются в безопасности, водителям, возможно, придется сильнее нажимать на педаль тормоза, поскольку системы помощи не работают так эффективно.

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В результате этого акции BMW закрылись падением на 8,7% во Франкфурте, снизив рыночную оценку компании примерно на 5 миллиардов евро. Акции Continental упали на 10,5%, а VW – на 3,4%.

Для Continental проблемы будут препятствием для планов по потенциальному размещению своего автобизнеса после ряда неудачных попыток возродить прибыль.

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Continental заявил, что поставляет систему другим производителям автомобилей, хотя только BMW страдает от проблемы из-за конкретной конфигурации, которую он использует.

По словам представителя BMW, около 1,2 миллиона автомобилей были доставлены клиентам и подлежат отзыву. Еще почти 320 000 находятся у производителя.

Эти проблемы являются неудачей для компании, которая работает лучше, чем некоторые ее конкуренты с электромобилями. В июле BMW опередила Tesla Inc. и впервые возглавила европейский рынок электромобилей.

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По словам пресс-секретаря, BMW изучает возможность выполнить ремонт с помощью обновления программного обеспечения или все-таки придется прибегать к физическим исправлениям. Отзыв должен быть завершен в этом году, с вероятностью некоторого превышения на 2025 год.

Для Continental отзыв наносит еще один удар по компании, которая уже имеет ряд проблем. По словам автомобильного аналитика Bloomberg Intelligence Джиллиан Дэвис, устранение проблем с тормозной системой может стоить Continental 75 миллионов евро.

BMW заявил, что сейчас рассматривает требования о компенсации от Continental.