Компания Continental специально разработала новаторское поколение электрогидравлической тормозной системы.

Новый блок тормозов под названием MK C2 имеет более высокую доступность и производительность, он компактнее и легче, поэтому его гораздо легче интегрировать в небольшие модели транспортных средств и полные платформы транспортных средств с разнообразными концепциями силовых агрегатов и разными местами установки.

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Также было упрощено специальное применение системы. Кроме того, удалось снизить количество компонентов и снизить затраты. Благодаря переходу к мультилогической архитектуре с двумя независимыми разделами и резервным уровнем, доступность системы повышается, что особенно актуально с учетом автоматизированного вождения. Помимо прочих аспектов, даже базовая версия MK C2 предлагает функциональность для высокоавтоматизированной парковки автомобиля.

Подобно MK C1, MK C2 представляет собой так называемую систему «тормоза по проводу», в которой педаль тормоза отделена от фактического генерирования давления.

Это открывает определенные преимущества: во время 80 или более процентов всех случаев замедления в электромобиле электроэнергия может производиться с помощью рекуперативного торможения, когда используется обычный стиль вождения.

Тем не менее, педаль тормоза всегда может ощущаться водителем одинаково, даже если колесные тормоза фактически не используются. При автоматизированном вождении MK C2 с его высоким уровнем динамики может генерировать тормозное давление всего за 150 миллисекунд, когда автоматизация или система помощи водителю требуют давления. Опять же это происходит, не беспокоя водителя ощутимой реакцией педали. MK C2 разработан для автоматизированного вождения в соответствии с уровнем SAE 3 или выше.

"Теперь, когда производители транспортных средств производят гибридные и электрические автомобили в больших масштабах, мы предлагаем MK C2 именно в нужное время", - сказал Амит Капур, руководитель отдела исследований и развития бизнес-подразделения Vehicle Dynamics компании Continental. «Тормозные системы будущего должны продолжать поддерживать безопасность, эффективность, комфорт и, в будущем, все больше и больше дополнительных функций».

«MK C2 идеально подходит для этого. Новое поколение систем является компактным и легким, мощным и все еще очень оптимизированным по цене. Благодаря своей модульности и масштабируемости, его можно интегрировать в многомобильные платформы», — сказал Амит Капур.