Благодаря новой парковочной системе автомобили сами будут искать себе места в гаражах и на стоянках.

Системы помощи при парковке не новость – впервые нечто подобное представила еще Toyota на Prius в 2003 году. С тех пор прошло 20 лет, свои системы автономного управления сделали многие автопроизводители (в частности, конечно, Tesla). Но ни одна из них не воплотила тайную мечту человека, посещающего торговый центр. Владелец хотел бы оставить автомобиль самостоятельно искать себе парковочное место, чтобы самому иметь больше времени и сил на развлечения и покупки.

Сегодня большинство новых транспортных средств уже имеют базовые возможности, необходимые для автономной парковки. Они могут ускоряться, тормозить и управлять. По сути, им нужно всего несколько камер и QR-кодов во всей зоне, чтобы найти место и избежать потенциальных опасностей, а также современное программное обеспечение (конечно, на базе искусственного интеллекта).

Continental, давно уже поставляющая некоторым автопроизводителям компоненты для современных систем помощи водителю, разрабатывает его вместе со своим партнером – компанией Kopernikus Automotive.

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Компания считает, что технология умного гаража открывает не только новые удобства водителям. Владельцы парковочных мест также могут неплохо заработать, потому что водители готовы заплатить за сервис. Кроме того, что им не нужно будет искать места для своего авто, автономная парковка также гарантирует, что машину не повредят другие водители. Как это происходит, когда паркуется слишком близко, а затем открывается дверь, или когда авто цепляется бампером при выезде/въезде.

Continental также считает, что «автономному камердинеру» вполне можно научить заряжать электромобиль (или гибрид) до прихода владельца или даже свозить его на мойку. Производители автомобилей могут сэкономить деньги и рабочую силу, внедрив подобное решение на своих заводах. Благодаря этой системе автомобили смогут перемещаться, например, от конца производственной линии в цех готовой продукции.



AVP указывает автомобилю, куда ему парковаться

Первый вариант AVP Type 2 (автономного ассистента при парковке) был совместно представлен Continental и Kopernikus на мотор-шоу IAA Mobility 2021 в Мюнхене. Партнеры показали, как система инфраструктуры в гараже будет общаться с автомобилями и контролировать управление автоматической парковкой и управление транспортными средствами. В настоящее время проходят испытания с целью усовершенствования системы. Выход ее на рынок ожидается в 2024 году.