Компания Toyota стала использовать искусственный интеллект в разработке автомобилей. Особый способ генеративного искусственного интеллекта представил исследовательский институт Toyota (TRI).

Алгоритм воспринимает текстовые запросы и генерирует на их основе корректирующие изображения, «кормя» искусственный интеллект эскизами и инженерными ограничениями. Разработка станет подспорьем для художников и ускорит создание дизайна, но к более сложным задачам машинный разум не подпустят.

Читайте также: Toyota анонсировала новый Land Cruiser Prado

Дизайнеры могут формулировать текстовый запрос по аналогии с популярными нейросетями. Например, можно ввести описания облика, такие как «гладкий», «современный» и «похожий внедорожник». Также искусственный интеллект может учитывать габаритные характеристики, такие как дорожный просвет и емкость салона, а также оптимизировать аэродинамику, выдавая сразу несколько результатов.

Со сложными инженерными задачами, которые нужно решать при проектировании автомобилей, искусственный интеллект пока справиться не сможет. Однако его творческая сила вполне способна вдохновить художников и расширить их возможности благодаря скорости генерации вариантов, верят в Toyota.