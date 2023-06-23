Завдяки новій паркувальній системі автомобілі самі шукатимуть собі місця в гаражах та на стоянках

Системи допомоги при паркуванні не є новиною – вперше дещо подібне представила ще Toyota на Prius у 2003 році. З того часу минуло 20 років, свої системи автономного керування запроваджували багато автовиробників (зокрема, звісно, Tesla). Але жодна з них не втілила таємну мрію людини, яка відвідує торгівельний центр. Власник хотів би залишити авто самостійно шукати собі місце для паркування, щоб самому мати більше часу та сил на розваги й покупки.

Сьогодні більшість нових транспортних засобів уже мають базові можливості, необхідні для автономного паркування. Вони вміють прискорюватися, гальмувати та керувати. По суті, їм потрібно лише кілька камер і QR-кодів у всій зоні, щоб знайти місце й уникнути потенційних небезпек, а також сучасне програмне забезпечення (звісно, на базі штучного інтелекту).

Continental, яка давно вже постачає деяким автовиробникам компоненти для сучасних систем допомоги водієві, розробляє його разом зі своїм партнером – компанією Kopernikus Automotive.

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Компанія вважає, що технологія розумного гаража відкриває не тільки нові зручності для водіїв. Власники паркувальних місць також можуть непогано заробити, бо водії готові заплатити за сервіс. Крім того, що їм не потрібно буде шукати місця для свого авто, автономне паркування також є гарантією того, що машину не пошкодять інші водії. Як це відбувається, коли паркуються надто близько, а потім відчиняють двері, або коли авто чіпляють бампером при виїзді/в’їзді.

Continental також гадає, що «автономного камердинера» цілком можна навчити заряджати електромобіль (чи гібрид) до приходу власника або навіть звозити його на мийку. Виробники автомобілів можуть заощадити гроші та робочу силу, впровадивши схоже рішення на своїх заводах. Завдяки цій системі автомобілі зможуть переміщатися, наприклад, від кінця виробничої лінії до цеху готової продукції.



AVP вказує автомобілю, куди йому паркуватись

Перший варіант AVP Type 2 (автономного помічника при паркуванні) був спільно представлений Continental і Kopernikus на мотор-шоу IAA Mobility 2021 в Мюнхені. Партнери показали, як система інфраструктури в гаражі спілкуватиметься з автомобілями та контролюватиме керування автоматичним паркуванням і управління транспортними засобами. Наразі відбуваються випробування з метою удосконалення системи. Вихід її на ринок очікується у 2024 році.