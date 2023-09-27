Компанія Continental спеціально розробила новаторське покоління електрогідравлічної гальмівної системи.

Новий блок гальм під назвою MK C2 має кращу доступність і продуктивність, він компактніший і легший. Саме тому його набагато легше інтегрувати в невеликі моделі транспортних засобів та платформи транспортних засобів з різноманітними концепціями силових агрегатів і різними місцями установки.

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Також було спрощено спеціальне застосування системи. Крім того, вдалося зменшити кількість компонентів і знизити витрати. Завдяки переходу до мультилогічної архітектури з двома незалежними розділами та резервним резервним рівнем, доступність системи підвищується, що особливо актуально з огляду на автоматизоване водіння. Крім інших аспектів, навіть базова версія MK C2 пропонує функціональність для високоавтоматизованого паркування автомобіля.

Подібно до MK C1, MK C2 є так званою системою «гальма за проводом», у якій педаль гальма відокремлена від фактичного генерування тиску.

Це відкриває певні переваги: під час 80 або більше відсотків усіх випадків уповільнення в електромобілі, електроенергія може вироблятися за допомогою рекуперативного гальмування, коли використовується звичайний стиль водіння.

Тим не менш, педаль гальма завжди може відчуватись водієм однаково, навіть якщо колісні гальма фактично не використовуються. Під час автоматизованого водіння MK C2 з його високим рівнем динаміки може генерувати гальмівний тиск лише за 150 мілісекунд, коли автоматизація або система допомоги водієві потребують тиску. Знову ж таки, це відбувається, не турбуючи водія відчутною реакцією педалі. MK C2 розроблений для автоматизованого водіння відповідно до рівня SAE 3 або вище.

«Тепер, коли виробники транспортних засобів виробляють гібридні та електричні автомобілі у великих масштабах, ми пропонуємо MK C2 саме в потрібний час», — сказав Аміт Капур, керівник відділу досліджень і розвитку бізнес-підрозділу Vehicle Dynamics компанії Continental. «Гальмівні системи майбутнього повинні продовжувати підтримувати безпеку, ефективність, комфорт і, в майбутньому, все більше і більше додаткових функцій».

«MK C2 ідеально підходить для цього. Нове покоління систем є компактним і легким, потужним і все ще дуже оптимізованим за ціною. Завдяки своїй модульності та масштабованості його можна інтегрувати в багатомобільні платформи», — сказав Аміт Капур.