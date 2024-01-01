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BMW отзывает электрический i4 из-за дефектного шасси

Отзывная кампания касается 1150 моделей BMW i4 eDrive40, i4 xDrive40 и i4 M50. Сообщается, что автопроизводитель обнаружил в них дефект, который может вызвать чрезмерную деформацию шасси в случае аварии.
Электрический BMW i4 имеет дефект подвески: автопроизводитель отзывает 1150 авто - Auto24

ФОТО: BMW Group|

BMW i4 M50

Даниил Северенчук
logo28 августа, 11:31
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Как сообщает Carscoops, BMW объявила еще одну отзывную кампанию, сразу после завершения предыдущего отзыва моделей i4 и i5, связанных с их аккумуляторами. На этот раз причиной является дефектная левая продольная балка шасси, которая могла быть изготовлена не в соответствии со спецификациями.

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Она может привести к чрезмерной деформации вокруг второго ряда сидений и высоковольтной батареи во время аварии, что увеличивает риск травм и пожара. Отзывная кампания касается автомобилей, сошедших с конвейера в период с 7 марта 2024 года по 25 апреля 2024 года.

Подробное описание проблемы свидетельствует о том, что инженеры BMW обнаружили проблему заранее и ремонтировали все транспортные средства перед оптовым распространением. Однако в июле выяснилось, что небольшая партия автомобилей, которая была изготовлена за пределами ранее определенного подозрительного диапазона, имеет такую же неисправность.

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Автопроизводитель говорит, что никаких гарантийных обращений, а также инцидентов ДТП или травм, вызванных в результате дефекта не было. Компания сообщит владельцам автомобилей до 7 октября. После этого, они должны будут обратиться к дилеру для дальнейшей проверки элемента, или его замены.

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