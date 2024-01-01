BMW відкликає електричний i4 через дефектне шасі

Як повідомляє Carscoops, BMW оголосила ще одну відкличну кампанію, одразу після завершення попереднього відкликання моделей i4 та i5, пов’язаних із їхніми акумуляторами. Цього разу причиною є дефектна ліва поздожня балка шасі, яка могла бути виготовлена не відповідно до специфікацій.

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Вона може призвести до надмірної деформації навколо другого ряду сидінь і високовольтної батареї під час аварії, що збільшує ризик травм і пожежі. Відклична кампанія стосується автомобілів, що зійшли з конвеєра в період з 7 березня 2024 року по 25 квітня 2024 року.

Детальний опис проблеми свідчить про те, що інженери BMW виявили проблему заздалегідь та ремонтували усі транспортні засоби перед оптовим розповсюдженням. Однак у липні з’ясувалось, що невелика партія автівок, яка була виготовлена за межами раніше визначеного підозрілого діапазону, має таку ж несправність.

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Автовиробник каже, що жодних гарантійних звернень, а також інцидентів ДТП чи травм, спричинених внаслідок дефекту не було. Компанія повідомить власників автівок до 7 жовтня. Після цього, вони повинні будуть звернутись до дилера для подальшої перевірки елемента, або його заміни.