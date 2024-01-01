BMW обійшла Tesla на європейському ринку електрокарів

Вперше в Європі BMW продала більше електрокарів, ніж Tesla. Наразі опубліковані дані за липень, і, за даними аналітичної компанії JATO Dynamics, минулого місяця BMW продала в Європі 14 869 нових електромобілів. У липні компанія Tesla продала 14 561 новий електрокар.

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Це означає, що BMW продала на 308 електромобілів більше, ніж Tesla. І хоча це досить невеликий розрив, він показує, наскільки німецький автовиробник став потужним хітером у світі електричок, навіть якщо він продовжує пропонувати гібридні, та традиційні варіанти.

JATO Dynamics стверджує, що Tesla зазнала невеликого спаду минулого місяця в Європі, коли впала реєстрація як Model Y, так і Model 3. Продажі моделі Y впали на 16% до 9544 проданих одиниць. Тим часом продажі Model 3 впали на 17% до 4694. Ці гірки дозволили BMW Group піднятися на перше місце за продажами електромобілів у Європі в липні.

Тим не менш, у липні загальна кількість продажів електромобілів у Європі впала на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. JATO Dynamics каже, що це падіння, ймовірно, сталося через відсутність державних стимулів і занепокоєння щодо вартості перепродажу – електромобілі дешевшають значно швидше традиційних авто.

Jato Dynamics зазначає, що в цілому європейський ринок виріс на 2% порівняно з липнем 2023 року до 1,03 млн автомобілів. П'ятдесят чотири відсотки продажів становили позашляховики.

Попри те, що Tesla Model Y була найбільш продаваним електромобілем у Європі в липні (9544 проданих авто), вона значно поступається найбільш продаваній моделі Dacia Sandero з 22 398 продажами. За Sandero йдуть Volkswagen T-Roc з 19 254 проданими і Toyota Yaris Cross з 17 314.