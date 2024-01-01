105 тисяч автівок BMW мають дефектні стартери, що можуть спричинити пожежу

Як повідомляє Carscoops, BMW оголосила про масштабне відкликання 105 588 тисяч автівок у США. У 2023 році компанія отримала низку повідомлень про пожежі, пошкоджені двигуни та проблеми з запуском мотора у різних власників.

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Спочатку спеціалістам автовиробника було незрозуміло, чи існує кореляція між «термічним пошкодженням» і двигунами, які не запускалися, однак після поглибленого розслідування та нових повідомлень про подібні інциденти, експерти BMW дійшли висновку, що ці дві проблеми мають спільну причину.

Виявилось, що матеріал шумоізоляції двигуна може бути забруднений залишками моторної оливи. Цей бруд може потрапити на стартер та вивести його з ладу, потенційно створюючи загрозу пожежі через високу температуру, спричинену «надто довгими спробами запуску».

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Дилери BMW у США отримали необхідні інструкції, а власники моделей, що відкликаються, будуть повідомлені 3 вересня 2024 року. Власникам буде рекомендовано записатися на зустріч із дилером BMW, де буде виконано оновлення програмного забезпечення, що запобігатиме перенавантаженню після кількох спроб запуску.