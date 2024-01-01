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105 тысяч автомобилей BMW имеют дефектные стартеры, которые могут вызвать пожар

Отзывная кампания касается моделей X5, X6, X7, 7-Series, 8-Series и 3-Series. Все они имеют дефект программного обеспечения стартера, который после большого количества неудачных попыток запуска мог вызвать пожар.
BMW отзывает более 105 тысяч авто, которые могут загореться из-за проблемного стартера - Auto24

ФОТО: BMW|

BMW X7

Даниил Северенчук
logo12 августа, 11:10
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Как сообщает Carscoops, BMW объявила о масштабном отзыве 105 588 тысяч автомобилей в США. В 2023 году компания получила ряд сообщений о пожарах, поврежденных двигателях и проблемах с запуском мотора у разных владельцев.

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Сначала специалистам автопроизводителя было непонятно, существует ли корреляция между "термическим повреждением" и двигателями, которые не запускались, однако после углубленного расследования и новых сообщений о подобных инцидентах, эксперты BMW пришли к выводу, что эти две проблемы имеют общую причину.

Оказалось, что материал шумоизоляции двигателя может быть загрязнен остатками моторного масла. Эта грязь может попасть на стартер и вывести его из строя, потенциально создавая угрозу пожара из-за высокой температуры, вызванную "слишком длинными попытками запуска".

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Дилеры BMW в США получили необходимые инструкции, а владельцы моделей, что отзываются, будут уведомлены 3 сентября 2024 года. Владельцам будет рекомендовано записаться на встречу с дилером BMW, где будет выполнено обновление программного обеспечения, что предотвратит перегрузку после нескольких попыток запуска.

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