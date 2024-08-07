Немецкие тюнеры испортили BMW M2: на это больно смотреть

Немецкий тюнер Vorsteiner предложил аэродинамический обвес из углеродного волокна для BMW M2 в кузове G87.

В комплекте, отмечает BMWblog, есть все: от вентиляционных отверстий на капоте до спойлера с утиным хвостом. Однако мало кому из фанатов баварской марки этот комплект понравился. Она выглядит недоделанной, словно дизайнер забыл ставить решетки или дополнительные элементы.

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Выпуклые крылья дополняются более мощными боковыми порогами, чтобы увеличить профиль M2. Кроме того, встроенный задний спойлер можно заменить на фиксированное крыло. Оно также изготовлено из углеродного волокна, как и все остальные детали, разработанные Vorsteiner.

Эксперты отмечают, что создание такого облика M2 обойдется недешево. Капот стоит 4495 долларов, тогда как на задний спойлер в стиле CSL следует потратить 3495 долларов. Если есть желание иметь расширенные передние крылья с боковыми порогами, то приготовьтесь отдать 5495 долларов США.

Правда, на этом расходы не закончатся, поскольку есть другие прихоти. Vorsteiner Carbon Kit включил передний спойлер за 1695 долларов и задний диффузор за 2495 долларов.

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Если клиент захочет еще и заднее антикрыло, то это обойдется в 3490 долларов. Кроме изменений в кузове, этот M2 также имеет желтые дневные ходовые огни.

Когда речь заходит о задней части автомобиля, то купе поразит противоречивыми сложенными наконечниками выхлопа. Его титановый глушитель весит примерно на 8 кг больше, чем стандартная установка.

Здесь разработчик использовал закрылки с электрическим управлением и титановый модуль отделки выхлопной трубы с керамическим покрытием. Звуки выхлопа особенно впечатляют, когда автомобиль работает в режиме Sport или Sport+.

Фото с сайта BMWblog