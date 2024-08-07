Німецькі тюнери зіпсували BMW M2: на це боляче дивитись

Німецький тюнер Vorsteiner запропонував аеродинамічний обвіс із вуглецевого волокна для BMW M2 в кузові G87.

У комплекті, зазначає BMWblog, є все: від вентиляційних отворів на капоті до спойлера з качиним хвостом. Однак мало кому з фанатів баварської марки цей комплект сподобався.

Читайте також Vorsteiner підправив великі "ніздрі" нового BMW M3

Опуклі крила доповнюються потужнішими бічними порогами, щоб збільшити профіль M2. Крім того, вбудований задній спойлер можна замінити на фіксоване крило. Воно також виготовлене з вуглецевого волокна, як і всі інші деталі, розроблені Vorsteiner.

Експерти зазначають, що створення такого вигляду M2 обійдеться недешево. Капот коштує 4495 доларів, тоді як на задній спойлер у стилі CSL слід потратити 3495 доларів. Якщо є бажання мати розширені передні крила з бічними порогами, то приготуйтеся віддати 5495 доларів США.

Щоправда, на цьому витрати не завершаться, оскільки є інші забаганки. Vorsteiner Carbon Kit включив передній спойлер за 1695 доларів і задній дифузор за 2495 доларів.

Читайте також Більше половини проданих BMW M2 були з "механікою"

Якщо клієнт захоче ще й заднє антикрило, то це обійдеться в 3490 доларів. Окрім змін у кузові, цей M2 також має жовті денні ходові вогні.

Коли мова заходить про задню частину автомобіля, то купе вразить суперечливими складеними наконечниками вихлопу. Його титановий глушник важить приблизно на 8 кг більше, ніж стандартна установка.

Тут розробник використав закрилки з електричним керуванням і титановий модуль обробки вихлопної труби з керамічним покриттям. Звуки вихлопу особливо вражають, коли автомобіль працює в режимі Sport або Sport+.

Фото з сайту BMWblog