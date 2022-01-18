Що б там не казали дизайнери та боси BMW про розміри фірмових подвійних решіток радіатора, цей елемент виявився вкрай суперечливим і подобається далеко не всім шанувальникам марки. Німецький тюнер створив "пігулку заспокійливого" для тих, кому велетенські "ніздрі" BMW M3 та M4 сняться у нічних жахіттях.

“Заспокійливе” – це комплект аеродинамічного обвісу Vorsteiner G8X VRS Carbon Fiber Aero Package для нових BMW M3 і M4.

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Модифікації Vorsteiner починаються з передньої частини, для якої тюнер розробив нову решітку радіатора. Vorsteiner замінив стандартні великі шестикутники деталлю з центральною планкою, яка розділяє кожен отвір навпіл. У верхній частині також з’явилась додаткова перемичка, яка ділить отвори на два ще менших сегменти. При цьому анфас виглядає навіть більш агресивно, ніж стандартний.

Ця передня решітка доступна для замовлення окремо від решти комплекту. Вона може бути виконана з пластику ABS та коштує 900 доларів або з карбону – така обійдеться у 1500 доларів.

Фото: комплект тюнінгових деталей для BMW M3 і M4 / Vorsteiner

Доповнює оновлену решітку радіатора передній спліттер з карбону, який легко кріпиться до стандартного бампера M3/M4. Цей спліттер коштує 2395 доларів. Інші зроблені оновлення включають бічні спідниці з карбону, дифузор та спойлер на кришку багажника з того ж матеріалу. Повний комплект деталей G8X VRS обійдеться у 8684 доларів.

Окремо для BMW M3 і M4 пропонуються колісні диски від Vorsteiner. Ковані легкосплавні колеса моделі VP-X були розроблені спеціально для M3 і M4,. Вони доступні у розмірах 20×9, 20×10,5, 21×10 та 21×11. Тюнер також розробляє вентильований капот з карбону для M-дуету.