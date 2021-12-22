Ательє Prior Design представила анімовану 3D-модель Tucson останньої генерації з аеродинамічним комплектом розширення кузову. Виробництво комплектів планують розпочати наступного року.

Новий Hyundai Tucson виглядає надзвичайно ефектно і без жодного тюнінгу, та майстри студії Prior Design додали космічному стилю кросовера трохи спортивно-агресивного вигляду.

Також цікаво: Божевілля чи мистецтво: кращі автомобілі шоу лоурайдерів

Ательє Prior Design розпочинало з тюнінгу дорогих і екзотичних автомобілів, як Mercedes-Benz та Lamborghini, однак сьогодні портфоліо тюнера включає й більш демократичні моделі від “народних” брендів. Зокрема, ми вже пересвідчились, що із комплектом широкого кузову для Duster тюнер не жартував.

Розширені темні підкрилки, нові бічні спідниці, чорні багатоспицеві диски, загорнуті в шини Michelin, червоні гальмівні супорти, вставки навколо фар, масивний сплітер переднього бампера та червоні акценти, як у спортивних моделей Hyundai N. Лінія даху завершується більш вираженим крилом, а нижче, на бампері, з’являється агресивний дифузор із чотирма ребрами та вирізами для чотирьох вихлопних труб. Довершує новий вигляд декор затемненим хромом.