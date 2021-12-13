Відео з цьогорічної виставки Las Vegas Lowrider Super Show 2021 містить стільки блиску, світла та епатажу, що непідготовленим глядачам важко сприймати культуру лоурайд-кастомайзингу у її максимальному прояві. Здається, в кожному з цих автомобілів усього занадто, надміру. Та американські кастомайзери завжди знаходять спосіб зробити свої творіння ще блискучішими та неповторними.

Las Vegas Lowrider Super Show 2021 був насичений величезною кількістю автомобілів, кожен з яких перетворено на неповторний арт-об’єкт. Культура лоурайдерів поважає класичні автомобілі від 1950-х до 90-х років, особливо машини американських брендів. Chevrolet Impala 1961 року випуску вважається одним зі зразкових автомобілів для лоурайдингу.

На відміну від машин у стилі “донк” – вінтажних седанів на 30-дюймових хромованих колесах, у лоурайдерів колеса невеликі. А от підвіска довгохідна, як у джипів краулерів, а також поєднується з пневматичною системою. Ключовим для лоурайдерів є заниження автомобіля, що дозволяє зробити регульована пневмопідвіска, але кастомайзери вдаються і до інших технічних хитрощів, щоб зробити автомобіль нижчим. Часто від цього страждають ходові якості та керованість, але головна мета цього стилю тюнінгу – привернути увагу до вигляду авто, тому погіршення динаміки чи інших характеристик нікого не хвилює. Таких деталей, як передні фари з портретами, наприклад, не побачиш у жодному іншому напрямку тюнінгу чи кастомайзингу.

Автомобілі прикрашають якмога багатше, намагаючись виставити розкіш напоказ. Щедро оздоблюють хромом та гравійованим металом, причому оздоблення виконують навіть там, де його ніколи б не побачили, якби не дзеркальна підлога чи прискіпливий погляд на кожну дрібничку. Не здивуємось, якщо деякі машини прикрашені справжньою позолотою.