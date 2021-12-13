Видео с выставки Las Vegas Lowrider Super Show 2021 содержит столько блеска, света и эпатажа, что неподготовленным зрителям трудно воспринимать культуру лоурайд-кастомайзингу в ее максимальном проявлении. Кажется, в каждом из этих автомобилей всего слишком, сверх меры. Но американские кастомайзеры всегда находят способ сделать свои творения еще более блестящими и неповторимыми.

Las Vegas Lowrider Super Show 2021 был насыщен огромным количеством автомобилей, каждый из которых превращен в неповторимый арт-объект. Культура лоурайдеров уважает классические автомобили от 1950-х до 90-х годов, особенно машины американских брендов. Chevrolet Impala 1961 года выпуска считается одним из образцовых автомобилей для лоурайдинга.

В отличие от машин в стиле “донк” – винтажных седанов на 30-дюймовых хромированных колесах, у лоурайдеров колеса небольшие. А вот подвеска длинноходная, как у джипов краулеров, а также сочетается с пневматической системой. Ключевым для лоурайдеров является занижение автомобиля, что позволяет сделать регулируемая пневмоподвеска, но кастомайзеры прибегают и к другим техническим хитростям, чтобы сделать автомобиль ниже. Часто от этого страдают ходовые качества и управляемость, но главная цель этого стиля тюнинга – привлечь внимание к виду авто, поэтому ухудшение динамики или иных характеристик никого не волнует. Таких деталей, как передние фары с портретами, например, не увидишь ни в одном другом направлении тюнинга или кастомайзинга.

Автомобили украшают как можно богаче, пытаясь выставить роскошь напоказ. Щедро украшают хромом и гравированным металлом, причем отделку выполняют даже там, где его никогда бы не увидели, если бы не зеркальный пол или придирчивый взгляд на каждую безделушку. Не удивимся, если некоторые машины украшены настоящей позолотой.