Ателье Prior Design представило анимированную 3D-модель Tucson последней генерации с аэродинамическим комплектом расширения кузова. Производство комплектов планируют начать в следующем году.

Новый Hyundai Tucson выглядит чрезвычайно эффектно и без всякого тюнинга, но мастера студии Prior Design создали космическому стилю кроссовера более спортивно-агрессивный вид.

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Ателье Prior Design начинало с тюнинга дорогих и экзотических автомобилей, как Mercedes-Benz и Lamborghini, однако сегодня портфолио тюнера включает и более демократичные модели от “народных” брендов. В частности, мы уже убедились, что с комплектом широкого кузова для Duster тюнер не шутил.

Расширенные темные подкрылки, новые боковые юбки, черные многоспицевые диски, обернутые в шины Michelin, красные тормозные суппорты, вставки вокруг фар, массивный сплиттер переднего бампера и красные акценты, как у спортивных моделей Hyundai N. Линия крыши завершается более выраженным крылом, а ниже, на бампере, появляется агрессивный диффузор с четырьмя ребрами и вырезами для четырех выхлопных труб. Довершает новый облик декор затемненным хромом.