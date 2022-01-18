Что бы там ни говорили дизайнеры и боссы BMW о размерах фирменных двойных решеток радиатора, этот элемент оказался крайне противоречивым и нравится далеко не всем поклонникам марки. Немецкий тюнер создал "таблетку успокоительного" для тех, кому гигантские "ноздри" BMW M3 и M4 снятся в ночных ужасах.

“Успокоительное" – это комплект аэродинамического обвеса Vorsteiner G8X vRS Carbon Fiber Aero Package для новых BMW M3 и M4.

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Модификации Vorsteiner начинаются с передней части, для которой тюнер разработал новую решетку радиатора. Vorsteiner заменил стандартные большие шестиугольники деталью с центральным звеном, которая разделяет каждое отверстие пополам. В верхней части также появилась дополнительная перемычка, которая делит отверстия на два еще меньших сегмента. При этом анфас выглядит даже более агрессивно, чем стандартный.

Эта передняя решетка доступна для заказа отдельно от остального комплекта. Она может быть выполнена из пластика ABS и стоит 900 долларов или из карбона – такая обойдется в 1500 долларов.

Фото: комплект тюнинговых деталей для BMW M3 і M4 / Vorsteiner

Дополняет обновленную решетку радиатора передний сплиттер из карбона, который легко крепится к стандартному бамперу M3/M4. Этот сплиттер стоит 2395 долларов. Другие сделанные обновления включают боковые юбки из карбона, диффузор и спойлер на крышку багажника из того же материала. Полный комплект деталей G8X VRS обойдется в 8684 долларов.

Отдельно для BMW M3 s M4 предлагаются колесные диски от Vorsteiner. Кованые легкосплавные колеса модели VPX были разработаны специально для М3і M4. Они доступны в размерах 20×9, 20×10.5, 21×10 и 21×11ю. Тюнер также разрабатывает вентилируемый капот из карбона для M-дуэта.