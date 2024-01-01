BMW испытает роботов-гуманоидов на конвейере своего завода

BMW Group впервые исследует использование человекоподобных роботов в производстве. Во время испытательного запуска, который длился несколько недель на заводе BMW Group в Спартанбурге, новейший человекоподобный робот Figure 02 от калифорнийской компании Figure успешно вставил металлические детали в специальные приспособления, которые затем были собраны как часть шасси.

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В то же время использование робота может избавить сотрудников от необходимости выполнять эргономически неудобные и утомительные задачи. Вместе с Figure BMW Group сейчас тестирует и оценивает, как человекоподобных роботов можно безопасно использовать в автомобильном производстве.

"Разработки в сфере робототехники очень перспективны. Благодаря ранним тестовым операциям мы сейчас определяем возможные сферы применения гуманоидных роботов в производстве. Мы хотим сопровождать эту технологию от разработки до индустриализации", - говорит Милан Неделькович, член правления по производству в BMW AG.

После первого использования в автомобильном производстве эксперты BMW Group и Figure сотрудничают, чтобы подготовить Figure для будущих применений в производстве и продолжают разрабатывать роботов на основе полученных результатов.

"Мы рады представить Figure 02, нашего гуманоидного робота второго поколения, который недавно завершил успешное испытание на заводе BMW Group в Спартанбурге. "Figure 02" имеет значительные технические усовершенствования, которые позволяют роботу выполнять широкий спектр сложных задач полностью автономно", - говорит Бретт Эдкок, основатель и генеральный директор Figure.

По словам калифорнийской компании, Figure 02 является самым совершенным гуманоидным роботом в мире, доступным на рынке. Сочетание двуногой мобильности и усовершенствованной ловкости означает, что Figure 02 идеально подходит для использования в местах с физически тяжелыми, опасными или повторяющимися процессами, тем самым улучшая эргономику и безопасность для сотрудников.

Figure 02 может похвастаться втрое большей вычислительной мощностью, чем его предшественник, улучшенной голосовой связью, лучшими камерами, микрофонами и датчиками, высокопроизводительным аккумулятором и другими технологиями.

Робот способен полностью автономно выполнять задачи, похожие на человеческие и двуручные, требующие разнообразных и динамичных манипуляций, сложного захвата и координации обеих рук в унисон. Он способен размещать различные сложные детали с точностью, измеренной в миллиметрах, и может динамично ходить, используя эффективность конструкции робота.

В настоящее время на заводе BMW Group в Спартанбурге нет роботов с искусственным интеллектом, а также нет четкого графика доставки роботов с искусственным интеллектом на завод. BMW Group продолжит работать с Figure для сбора данных и возможностей обучения для роботов Figure02.