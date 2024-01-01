Как восстановили классический BMW E28: видео

Если вы отслеживали цены на старинные автомобили за последнее десятилетие, вы видели, как рынок всего, от похожих на улиток Citroen до коллекционных Porsche, перешел от доступных интересностей к "инвестициям коллекционного уровня".

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Коллекционирование способствует росту цен, что, в свою очередь, удерживает энтузиастов – обычных людей от покупки и владения такими красивыми и интересными автомобилями.

К счастью, есть еще несколько крутых старых автомобилей за разумные деньги. Один из них, BMW 5-Series (называется E28), изготовлен примерно с 1981 по 1988 год, является, пожалуй, лучшим седаном BMW всех времен. Он управляется, как спортивный автомобиль, удобный, как S-класс, имеет чрезвычайно удобное сиденье, и весит совсем немного, в отличие от совершенно нового гибрида M5. Эти особые качества поставили E28 в разговор о лучшем седане всех времен.

Майк Бэрроуз, который руководит YouTube-каналом Stanceworks, всегда был сторонником шасси E28, создав несколько символов возрождения винтажных BMW, которые начались в середине 2000-х годов.

Во время этого последнего обновления Майк помогает видеоменеджеру своего канала создать E28 за относительно скромный бюджет. У многих из вас это разожжет ужасную ностальгию, как и все лучшие видео о сборке, и заставит многих из вас посетить сайты с объявлениями в поисках идеального бюджетного E28.