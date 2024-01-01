BMW представила M5 нового поколения

Однако, вес в 2435 кг несколько нивелирует мощность 4,4-литрового V8 с двойным турбонаддувом и электромотора, встроенного в восьмиступенчатую АКПП M Steptronic, ведь седан имеет разгон до 100 км/ч всего за 3,5 секунды, что на 0,2 секунды медленнее, чем у предыдущего поколения. Для сравнения, масса предыдущей M5 F90 составляла 1971 кг.

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Фактически, M5 использует ту же силовую установку, что имеет кроссовер BMW XM, однако новинка получила меньшую батарею емкостью 18,6 кВт-ч и более низкую мощность ДВС – 585 лошадиных сил. BMW заявляет, что на электрической тяге M5 может преодолеть до 69 км, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч, однако ее можно увеличить до 305 км/ч, установив опциональный пакет M Driver's Package.

M5 G90 оснащена полным приводом M xDrive, который можно переключать ты в режим 2WD. Кроме этого, есть блокировка заднего дифференциала с электронным управлением, чтобы, при необходимости, разделять крутящий момент между левым и правым колесом. К тому же новинка имеет заднюю ось с рулевым управлением, которая позволяет повернуть колеса на 1,5 градуса.

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Седан предлагается с колесными 20-дюймовыми дисками впереди и 21-дюймовыми на задней оси. Сообщается, что подвеска автомобиля была полностью изменена по сравнению со стандартными моделями. Она содержит алюминиевые компоненты для уменьшения неподрессоренной массы.

Узнать M5 G90 можно по сплошной решетке радиатора, которая по центру имеет несколько датчиков систем помощи водителю, бамперу с агрессивным дизайном вентиляционных отверстий, черному спойлеру M и массивной выхлопной системе.

В салоне заметны черты модели G60, в частности, в отличие от M2, в M5 отсутствуют ковшеобразные карбоновые сиденья. Изогнутый сплошной дисплей, состоящий из 12,3-дюймовой цифровой панели приборов и 14,9-дюймового сенсорного дисплея информационно-развлекательной системы iDrive 8.5, служит главным украшением интерьера.

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Дебют BMW M5 2025 года состоится на Фестивале скорости в Гудвуде в следующем месяце. Также в июле начнется производство на заводе в Дингольфинге. Стоимость базовой версии будет начинаться от 119 500 долларов США.