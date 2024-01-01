BMW представила M5 нового покоління

Однак, вага в 2435 кг дещо нівелює потужність 4,4-літрового V8 з подвійним турбонаддувом і електромотора, вбудованого в восьмиступеневу АКПП M Steptronic, адже седан має розгін до 100 км/год лише за 3,5 секунди, що на 0,2 секунди повільніше, ніж у попереднього покоління. Для порівняння, маса попередньої M5 F90 становила 1971 кг.

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Фактично, M5 використовує ту ж силову установку, що має кросовер BMW XM, проте новинка отримала меншу батарею ємністю 18,6 кВт-год й нижчу потужність ДВЗ – 585 кінських сил. BMW заявляє, що на електричній тязі M5 може подолати до 69 км, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год, проте її можна збільшити до 305 км/год, встановивши опційний пакет M Driver’s Package.

M5 G90 оснащена повним приводом M xDrive, який можна перемикати ти в режим 2WD. Окрім цього, є блокування заднього диференціала з електронним керуванням, аби, за потреби, розділяти крутний момент між лівим та правим колесом. До того ж новинка має задню вісь з рульовим керуванням, яка дозволяє повернути колеса на 1,5 градуси.

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Седан пропонується з колісними 20-дюймовими дисками попереду та 21-дюймовими на задній осі. Повідомляється, що підвіску автомобіля було повністю змінено порівняно зі стандартними моделями. Вона містить алюмінієві компоненти для зменшення непідресореної маси.

Впізнати M5 G90 можна завдяки суцільній решітці радіатора, яка по центру має декілька датчиків систем допомоги водієві, бамперу з агресивним дизайном вентиляційних отворів, чорному спойлеру M й масивній вихлопній системі.

В салоні помітні риси моделі G60, зокрема, на відміну від M2, в M5 відсутні ківшеподібні карбонові сидіння. Вигнутий суцільний дисплей, який складається з 12,3-дюймової цифрової панелі приладів і 14,9-дюймового сенсорного дисплея інформаційно-розважальної системи iDrive 8.5, слугує найголовнішою окрасою інтер’єру.

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Дебют BMW M5 2025 року відбудеться на Фестивалі швидкості в Гудвуді наступного місяця. Також у липні розпочнеться виробництво на заводі в Дінгольфінгу. Вартість базової версії починатиметься від 119 500 доларів США.