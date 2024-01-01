BMW показав оновлену "двійку" та її М-версію

Наскільки ми можемо бачити, механічних змін для серії 2 немає, з 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном 230i та 3,0-літровою шісткою M240i, усе як і раніше. Це означає 255 кінських сил для першого, і 382 к.с. для останнього. Всі комплектації стандартно оснащуються восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач, а повний привід xDrive коштує додаткові 2000 доларів.

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Зовні оновлена 2 серія майже не відрізняється від попередньої. Є новий додатковий пакет «M Sport Professional» із затемненою окантовкою та додатковим спойлером. BMW додала кілька нових варіантів кольорів, включаючи Vegas Red і Zandvoort Blue, який раніше був ексклюзивним для M2, але тепер доступний для M240i.

Найпомітнішою всередині є інформаційно-розважальна система, що працює на базі системи BMW iDrive 8.5, яка трохи простіша у використанні, ніж попередня версія. Також є нове стандартне навколишнє освітлення, вбудоване в вентиляційні отвори системи клімат-контролю. Новий дизайн керма, включаючи кермо з плоским низом для більш спортивних версій, і підігрів сидінь тепер є стандартом.

BMW M2 2025 року отримав на 20 сил більше. Тепер M2 має стільки ж потужності, скільки M3 і M4, а саме 473 к.с. Двигун у М-ки той самий 3,0-літровий твін-турбо, який використовується в багатьох автомобілях M, і хоча потужність збільшується, крутний момент залишається незмінним. Що особливо приємно, є вибір між механікою або автоматом.

BMW також каже, що змінила схему дросельної заслінки для цього двигуна для швидшої реакції. Додаткова потужність хороша для 0,1-секундного скорочення спринту до сотні — 4,1 секунди для ручної коробки передач і 3,9 секунди для автоматичної.

BMW не змінив кузов нового M2, але у 2025 році палітра кольорів розширилася, а значки та наконечники вихлопу тепер чорні. У салоні ви отримуєте найновішу інформаційно-розважальну систему BMW iDrive 8.5, нове кермо з плоским низом і додаткові червоні акценти для стандартних спортивних сидінь. Карбонові ковші також тепер є окремою опцією, а не упаковані в дорогий пакет Carbon Fiber.

Виробництво BMW M стартує в серпні, а базова ціна підвищується з 64 195 до 66 075 доларів.