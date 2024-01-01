BMW показал обновленную "двойку" и ее М-версию

Насколько мы можем судить, механических изменений для серии 2 нет - с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем 230i и 3,0-литровой шестеркой M240i, все по-прежнему. Это означает 255 лошадиных сил для первого, и 382 л.с. для последнего. Все комплектации стандартно оснащаются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а полный привод xDrive стоит дополнительные 2000 долларов.

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Внешне обновленная 2 серия почти не отличается от предыдущей. Есть новый дополнительный пакет "M Sport Professional" с затемненной окантовкой и дополнительным спойлером. И BMW добавила несколько новых вариантов цветов, включая Vegas Red и Zandvoort Blue, который ранее был эксклюзивным для M2, но теперь доступен для M240i.

Самой заметной внутри является информационно-развлекательная система, работающая на базе системы BMW iDrive 8.5, которая немного проще в использовании, чем предыдущая версия. Также есть новое стандартное окружающее освещение, встроенное в вентиляционные отверстия системы климат-контроля. Также есть новый дизайн руля, включая колесо с плоским низом для более спортивных версий, и подогрев сидений теперь является стандартом.

BMW M2 2025 года получил на 20 сил больше. Теперь M2 имеет столько же мощности, сколько M3 и M4, а именно 473 л.с. Двигатель у М-ки тот самый 3,0-литровый твин-турбо, который используется во многих автомобилях M, и хотя мощность увеличивается, крутящий момент остается неизменным. Что особенно приятно, есть выбор между механикой или автоматом.

BMW также говорит, что изменила схему дроссельной заслонки для этого двигателя для более быстрой реакции. Дополнительная мощность хороша для 0,1-секундного сокращения спринта до сотни - 4,1 секунды для ручной коробки передач и 3,9 секунды для автоматической.

BMW не изменил кузов нового M2, но в 2025 году палитра цветов расширилась, а значки и наконечники выхлопа теперь черные. В салоне вы получаете новейшую информационно-развлекательную систему BMW iDrive 8.5, новое рулевое колесо с плоским низом и дополнительные красные акценты для стандартных спортивных сидений. Карбоновые ковши также теперь являются отдельной опцией, а не упакованы в дорогой пакет Carbon Fiber.

Производство BMW M стартует в августе, а базовая цена повышается с 64 195 до 66 075 долларов.