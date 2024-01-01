В США делают большие скидки на BMW XM

Объявлены агрессивные скидки на кроссовер BMW, который теперь может стоить на 17 500 долларов США дешевле, если вы захотите взять его в аренду. Те, кто хочет купить, будут иметь скидку - 15 000 долларов США.

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Как сообщает Cars Direct, 3 июня BMW направила сообщение дилерам, объявив о сделках. Нет ни одного упоминания об условиях лизинговой скидки, и, как сообщается, скидка на покупку доступна для любого, кто приобрести авто. Кроме того, скидка в размере 15 000 долларов также работает с соглашением о финансировании BMW в размере 3,99 процента на срок до пяти лет.

Это значительные скидки, но опять же BMW XM имеет высокую цену. Прайс на внедорожник стартует от 159 995 долларов. Версия XM Label стоит от 185 995 долларов. Общедоступный веб-сайт BMW не упоминает о скидках, а представитель BMW отказался комментировать "рыночное поведение или стратегию ценообразования" компании.

Ни для кого не секрет, что XM был поляризационной машиной с момента своего дебюта, и не только из-за дизайна. Это первая автономная машина от подразделения M BMW после культового M1, и это самый мощный серийный BMW с 738 лошадиными силами в комплектации Label. Однако он также чрезвычайно тяжелый, весит более трех тонн благодаря гибридной силовой установке, подключаемой от сети. Однако он может разгоняться до сотни за 3,6 секунды, а запас хода только на электричестве составляет 50 км.

Американцы не спешат его покупать. Только 541 XM было продано в течение первого квартала 2024 года. Это вторая худшая с точки зрения продаж модель в модельном ряду компании для Северной Америки, которая едва превзошла нишевый Z4.