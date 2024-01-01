Как будет выглядеть новый BMW X3: первое фото без камуфляжа

В сети опубликовали первую фотографию BMW X3 следующего поколения. Кроссовер сильно изменился внешне и получит решетку радиатора в стиле новой BMW 1 Series.

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Известно, что X3 сохранит платформу CLAR. По неофициальным данным, модель предложат в версиях 20d xDrive, 20 xDrive, 30e xDrive, M50 xDrive, 20 и 40d xDrive, причем для топовой M50 стандартными станут заниженная подвеска M Sport, задний дифференциал с блокировкой, набор распорок и усилителей, а также подсветка решетки Iconic Glow.

Дебют модели состоится до конца этого года, и в следующей генерации BMW X3 станет самым "драйверским" за всю историю модели. Для этого кроссоверу поменяли настройки подвесок, расширили колею (хотя колесная база не изменилась) и модернизировали стабилизаторы поперечной устойчивости. Прежний рулевой механизм уступил место системе EPSapa с осевым параллельным реечным приводом, которая обеспечивает более точное управление.

Также на X3 G45 появятся электронные помощники от нынешнего X5. Машина сможет распознавать самокатчиков и мотоциклистов, научится предупреждать об опасности открытия дверей. Ей станут доступны функции активного ведения в пределах выбранной полосы, адаптивный круиз-контроль с детекцией светофоров и парковочный помощник. Производство новых кроссоверов начнется в августе 2024 года.