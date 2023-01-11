Интерьер BMW X3 2024 подсмотрели впервые. Кроссовер получил салон, подобный другим новым моделям BMW.

Новый BMW X3 все ближе к презентации, и хотя мы видели прототипы снаружи (хотя и завернутые в камуфляж), изображения интерьера до сих пор неизвестны. Сегодня это изменилось, когда мы увидели новый набор фотографий в баварском внедорожнике.

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Как это часто бывает со шпионскими снимками, у нас есть хорошие и плохие новости. Значительная часть интерьера скрыта под тканевыми покрытиями, поэтому детали дизайна в большинстве своем остаются скрытыми. Это, конечно, плохая новость, но самая важная особенность интерьера представлена нам в полном объеме.

Как и в других недавних моделях BMW, таких как X1, центральное место занимает единственный экран, включающий цифровой водитель-дисплей и центральную информационно-развлекательную систему. Это существенное отличие от текущего X3, но это не удивительно, поскольку это становится стандартной практикой для новых BMW.

Если присмотреться повнимательнее, стоит упомянуть еще несколько деталей интерьера. Руль с плоским низом выглядит несколько меньше, чем полнокруглое колесо в нынешнем внедорожнике, и это может указывать на то, что это усовершенствованная модель M. Ручка переключения передач на центральной консоли исчезла, ее заменил маленький переключатель. Нижний экран и большие красные кнопки, по-видимому, предназначены только для тестирования.

Внешне следующий X3 не будет слишком далеко отходить от знакомой формулы дизайна BMW, хотя он может немного увеличиться. Решетка должна быть шире и немного мельче, окружена более тонкими фарами, но мы не видим здесь дизайна разделенного света. Задние фонари тоже в традиционном дизайне, и хотя углы выглядят аккуратно скругленными, под черным камуфляжем есть фальшивые панели. Мы думаем, что BMW будет соблюдать более мягкие края на новом X3, но мы не можем знать наверняка, пока не увидим автомобиль без камуфляжа.

Слухи о силовых установках еще не появились. Нынешний X3 предлагает знакомый 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 248 лошадиных сил.

Шпионские источники считают, что официальный дебют состоится в конце 2023 года. Вероятно, это означает, что следующее поколение X3 дебютирует в 2024 году модельном году.