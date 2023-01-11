Інтер'єр BMW X3 2024 року підглянули вперше. Кросовер отримав салон, подібний до інших нових моделей BMW.

Новий BMW X3 все ближче до презентації, і хоча ми бачили прототипи зовні (хоча й загорнуті в камуфляж), зображення інтер’єру досі були невідомі. Сьогодні це змінилося, коли ми побачили новий набір фотографій у баварському позашляховику.

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Як це часто буває зі шпигунськими знімками, у нас є хороші та погані новини. Значна частина інтер’єру прихована під тканинними покриттями, тому деталі дизайну здебільшого залишаються прихованими. Це, звісно, погана новина, але найважливіша особливість інтер’єру представлена нам у повному обсязі.

Як і в інших нещодавніх моделях BMW, таких як X1, центральне місце займає єдиний екран, що включає цифровий дисплей водія та центральну інформаційно-розважальну систему. Це суттєва відмінність від поточного X3, але це не дивно, оскільки це стає стандартною практикою для нових BMW.

Якщо придивитися уважніше, варто згадати ще кілька деталей інтер’єру. Кермо з пласким низом виглядає трохи меншим, ніж кругле колесо в нинішньому позашляховику, і це може вказувати на те, що це вдосконалена модель M. Ручка перемикання передач на центральній консолі зникла, її замінив маленький перемикач. Нижній екран і великі червоні кнопки, очевидно, призначені лише для тестування.

Зовні наступний X3 не буде надто далеко відходити від знайомої формули дизайну BMW, хоча він може трохи збільшитися. Решітка має бути ширшою та трохи дрібнішою, оточена тоншими фарами, але ми не бачимо тут дизайну розділеного світла. Задні ліхтарі також у традиційному дизайні, і хоча кути виглядають акуратно округленими, під чорним камуфляжем є фальшиві панелі. Ми думаємо, що BMW буде дотримуватися більш м’яких країв на новому X3, але ми не можемо знати напевно, доки не побачимо автомобіль без камуфляжу.

Чутки про силові установки ще не з'явилися. Нинішній X3 пропонує знайомий 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, потужністю 248 кінських сил.

Шпигунські джерела вважають, що офіційний дебют відбудеться наприкінці 2023 року. Ймовірно, це означає, що наступне покоління X3 дебютує в 2024 модельному році.