Як виглядатиме новий BMW X3: перше фото без камуфляжу

У мережі опублікували першу фотографію BMW X3 наступного покоління. Кросовер сильно змінився зовні й отримає решітку радіатора в стилі нової BMW 1 Series.

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Відомо, що X3 збереже платформу CLAR. За неофіційними даними, модель запропонують у версіях 20d xDrive, 20 xDrive, 30e xDrive, M50 xDrive, 20 та 40d xDrive, причому для топової M50 стандартними стануть занижена підвіска M Sport, задній диференціал з блокуванням, набір розпірок та підсилювачів, а також підсвічування решітки Iconic Glow.

Дебют моделі відбудеться до кінця цього року, і в наступній генерації BMW X3 стане найбільш «драйверським» за всю історію моделі. Для цього кросоверу поміняли налаштування підвісок, розширили колію (хоча колісна база не змінилася) та модернізували стабілізатори поперечної стійкості. Колишній рульовий механізм поступився місцем системі EPSapa з осьовим паралельним рейковим приводом, яка забезпечує точніше кермування.

Також на X3 G45 з’являться електронні помічники від нинішнього X5. Машина зможе розпізнавати самокатників та мотоциклістів, навчиться попереджати про небезпеку відкриття дверей. Їй стануть доступні функції активного ведення в межах обраної смуги, адаптивний круїз-контроль з детекцією світлофорів та паркувальний помічник. Виробництво нових кросоверів розпочнеться у серпні 2024 року.