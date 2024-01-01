В США роблять великі знижки на BMW XM

Оголошено агресивні знижки на кросовер BMW, який тепер може коштувати на 17 500 доларів США дешевше, якщо ви захочете взяти його в оренду. Ті, хто хоче купити, матимуть знижку — 15 000 доларів США.

Читайте також: Як виглядатиме новий BMW X3: перше фото без камуфляжу

Як повідомляє Cars Direct, 3 червня BMW надіслала повідомлення дилерам, оголосивши про угоди. Немає жодної згадки про умови лізингової знижки, і, як повідомляється, знижка на покупку доступна для будь-кого, хто придбати авто. Крім того, знижка в розмірі 15 000 доларів також працює з угодою про фінансування BMW у розмірі 3,99 відсотка на термін до п'яти років.

Це значні знижки, але знову ж таки BMW XM має високу ціну. Прайс на позашляховик стартує від 159 995 доларів. Версія XM Label коштує від 185 995 доларів. Загальнодоступний веб-сайт BMW не згадує про знижки, а представник BMW відмовився коментувати «ринкову поведінку або стратегію ціноутворення» компанії.

Ні для кого не секрет, що XM був поляризаційною машиною з моменту свого дебюту, і не лише через дизайн. Це перша автономна машина від підрозділу M BMW після культового M1, і це найпотужніший серійний BMW із 738 кінськими силами в комплектації Label. Однак він також надзвичайно важкий, важить понад три тонни завдяки гібридній силовій установці, що підключається від мережі. Однак він може розганятися до сотні за 3,6 секунди, а запас ходу лише на електриці становить 50 км.

Американці не поспішають його купувати. Лише 541 XM було продано протягом першого кварталу 2024 року. Це друга найгірша з точки зору продажів модель у модельному ряду компанії для Північної Америки, яка ледь перевершила нішевий Z4.