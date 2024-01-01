Представлена новая BMW 1 Series

Новая модель стала несколько больше предыдущей версии: длина нового BMW 1 серии увеличилась до 4361 миллиметра, а ширина и высота составляет 1800 и 1459 мм соответственно. Колесная база - 2670 миллиметров.

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Как и ожидалось, хэтчбек получил эволюционный дизайн, в котором все еще присутствуют черты, присущие 1-й серии, однако также появились такие элементы, как новые светодиодные фары с вертикальными дневными ходовыми огнями и агрессивные бамперы с новой решеткой радиатора. Сзади модель также получила иной бампер и светодиодные фонари.

В салоне изменений тоже немало, Модель предлагается с двумя дисплеями на 10,25 и 10,7 дюйма – первый служит цифровой панелью приборов, тогда как меньший является главным экраном информационно-развлекательной системы BMW9, которая поддерживает беспроводное подключение Apple Carplay и Android Auto.

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BMW заявляет, что отказалась от использования кожи в отделке салона, поэтому все версии будут предлагаться с тканью под названием Arktur. В стандартное оснащение входят двухзонный климат-контроль и контурная подсветка салона. Объем багажника составляет 380 литров, однако его можно увеличить до 1200 литров, сложив спинки задних сидений.

К тому же BMW отказалось от использования индекса "i" для маркировки бензиновых моделей, поэтому линейка 1 Series сейчас представлена версиями 118d, 120d, 120 и мощной M135. Бензиновая версия 120 оснащена 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем, тогда как 120d оснащена четырехцилиндровым дизелем объемом 2,0 литра.

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Оба двигателя представляют собой 48-вольтовые мягкие гибридные установки. Бензиновая версия имеет мощность в 170 л.с., а дизельная – 163 л.с. Они обеспечивают разгон до 100 км/ч за 7,8 секунды. В то же время менее мощная 118d использует тот же 2,0-литровый дизель, что и 120d, однако его мощность составляет 150 л.с., а разгон до первой сотни в таком исполнении будет занимать 8,3 секунды.

Возглавляет линейку 1 Series высокопроизводительная версия M135 xDrive, которая предлагается исключительно с 2,0-литровым бензиновым двигателем B48 последнего поколения, выдающим 300 л.с, что позволяет автомобилю разогнаться до 100 км/ч всего за 4,9 секунды.

Впервые за свою историю BMW 1 Series больше недоступна с механической коробкой передач, ведь все варианты двигателей соединены с семиступенчатой коробкой передач Steptronic с двойным сцеплением.

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Стоимость моделей еще не объявлена. Как сообщает BMW старт продаж начнется в октябре этого года. Покупатели смогут заказать хэтчбек с дополнительными пакетами М. Собирать новинку будут на заводе в Лейпциге в Германии.