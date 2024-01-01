BMW Z4 и Toyota Supra могут снять с производства BMW Z4 и Toyota Supra

Carscoops сообщает, что BMW планирует прекратить выпуск родстера Z4 в 2026 году, когда закончится жизненный цикл текущей модели, однако Automobilwoche сообщает, что вместе с ним также снимут с конвейера и Toyota Supra, которая использует его платформу и двигатели.

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Как сообщает Carscoops, обе модели собираются на заводе Magna Steyr и в случае снятия модели Z4 у Supra не будет комплектующих. Официально Toyota не подтвердила информацию о прекращении производства Supra.

Журналисты Auto News пообщались с вице-президентом североамериканского филиала Toyota Дэйвом Кристи. Он сказал, что: “пока ничего не объявлено, однако в компании оценивают, что будет дальше”.

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"Я думаю, если мы хотим что-то построить, мы выясним, как это построить", - добавил он, имея в виду, что Toyota, вероятно, может самостоятельно разработать преемника Supra.

В последнее время продажи Toyota Supra постепенно падают. В США в 2021 году было продано 6830 единиц, в 2022 – 4952 экземпляров, а в прошлом году – только 2652 единиц.

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Нынешние продажи за первый квартал в 481 экземпляр свидетельствуют о том, что тенденция на постепенное снижение продаж продолжается. В таком случае, этом году компания может продать менее 2000 Toyota Supra.